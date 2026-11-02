«Ему всего 19 лет, а он уже доминирует». Тёрнер — о Купере Флэгге после матча с Яннисом

Бывший игрок НБА Эван Тёрнер сравнил 19-летнего американского форварда «Даллас Маверикс» Купера Флэгга с двукратным самым ценным игроком регулярного чемпионата Яннисом Адетокунбо из «Майами Хит».

«Когда я увидел его игру, подумал: «Чёрт, да он лучше Янниса». Яннис действовал в своей привычной манере, постоянно атакуя кольцо, а Купер играл спокойно, словно говоря: «Я знаю, как побеждать». Он просто включился в нужный момент, атаковал против Уиггинса, проходил под кольцо против Янниса. Ему всего 19 лет, а он уже доминирует», — сказал Тёрнер в выпуске подкаста Open Floor от Sports Illustrated.

В ночь на 27 октября «Даллас» обыграл «Майами» со счётом 113:109 в матче регулярного чемпионата НБА. Флэгг набрал 29 очков, сделал семь подборов, 11 результативных передач, пять перехватов и три блок-шота.

В концовке встречи американец за