Джини Басс обвинила родственников в попытке лишить её контроля над «Лейкерс» через СМИ

Руководитель «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс обвинила своих братьев и сестёр в организации заговора с целью отстранить её от управления клубом НБА. По её мнению, родственники ведут закулисную кампанию через средства массовой информации и пытаются продать оставшиеся акции семьи без её согласия. Соответствующие обвинения содержатся в судебном заявлении, поданном 28 октября в Высший суд Лос-Анджелеса, информирует ESPN.

«Ответчики выставляют себя жертвами, хотя в действительности весь этот эпизод — их собственная провокация. Тайные голосования и решения, о которых они сообщали ESPN, а не своей сестре, были направлены на то, чтобы вынудить Джини действовать, после чего снова очернить её в СМИ», — говорится в документе.

Представители Басс также утверждают, что её братья не могут смириться с решением отца Джерри Басса передать управление «Лейкерс» именно дочери. При этом родственники Джини считают её претензии необоснованными и настаивают на законности своего решения о продаже акций.

Напомним, в 2025 году семья Басс продала контрольный пакет акций «Лейкерс» Марку Уолтеру, сохранив за собой долю в размере 17,82%. В августе 2026 года пятеро родственников Джини проголосовали за продажу оставшихся акций группе инвес