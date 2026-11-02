«Оклахома» приняла решения по контрактам трёх молодых баскетболистов на сезон-2027/2028

«Оклахома-Сити Тандер» воспользовалась командными опциями в контрактах защитника Джареда Маккейна и центрового Томаса Сорбера на сезон-2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба клуба НБА.

В соглашении Маккейна активирована опция на четвёртый сезон, за который баскетболист заработает около $ 6,8 млн. В случае Сорбера речь идёт о третьем годе контракта с зарплатой примерно $ 5,1 млн. При этом «Тандер» отказались от командной опции на сезон-2027/2028 в соглашении защитника Николы Топича.

Маккейн перешёл в «Оклахому» из «Филадельфии Сиксерс» в феврале 2026 года. В прошлом регулярном чемпионате он провёл за «Тандер» 30 матчей, набирая в среднем 10,4 очка.

Сорбер, выбранный клубом под 15-м номером на драфте-2025, пока не дебютировал в НБА: свой первый сезон центровой полностью пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.