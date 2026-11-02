Пол Джордж объяснил, как распределяет обязанности с Тейтумом во время матчей «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Пол Джордж рассказал о своей роли в команде в те минуты, когда Джейсон Тейтум находится на скамейке запасных.

«Он делает всё, что нам от него требуется. Создаёт моменты для партнёров, находит возможности для собственных бросков, организует атаки, защищается, борется за подборы. Он делает очень многое. Поэтому, если я могу облегчить ему задачу, чтобы после возвращения на площадку ему не приходилось форсировать события, то я стараюсь выигрывать эти минуты для него», — сказал Джордж в эфире NBC Sports Boston.

В ночь на 2 ноября «Бостон» одержал гостевую победу над «Орландо Мэджик» со счётом 108:97 в матче регулярного чемпионата НБА. Джордж набрал 17 очков, сделал шесть подборов, восемь результативных передач, два перехвата и два блок-шота. При этом 10 очков форвард записал на свой счёт в заключительной четверти.

Тейтум стал самым результативным игроком встречи с 32 очками, четырьмя подборами