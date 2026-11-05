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Старт Кубка НБА — 2026 установил рекорд по аудитории на стриминговом сервисе

Старт Кубка НБА — 2026 установил рекорд по аудитории на стриминговом сервисе
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Старт Кубка НБА сезона-2026/2027 установил рекорд по телевизионной аудитории на стриминговой платформе Prime Video. Как сообщила пресс-служба лиги, две встречи первого игрового дня — «Филадельфии Сиксерс» с «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» — стали самым просматриваемым двойным эфиром НБА в истории сервиса.

Кроме того, оба матча заняли первые две строчки по аудитории среди всех трансляций регулярного чемпионата на Prime Video.

Особенно высокий интерес вызвало противостояние «Лейкерс» и «Уорриорз», средняя аудитория которого составила 2,67 млн зрителей. Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 112:95. В другом матче игрового дня «Филадельфия» обыграла действу