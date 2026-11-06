Евролига: результаты матчей 5 ноября

В четверг, 5 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждали пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.

Евролига. Результаты на 5 ноября:

«Анадолу Эфес» — «Париж» — 90:95;

«Фенербахче» — «Баскония» — 84:65;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Барселона» — 90:93;

АСВЕЛ — «Бавария» — 95:99;

«Олимпия» Милан — «Валенсия» — 73:84.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских к