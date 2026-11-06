15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 5 ноября

Евролига: результаты матчей 5 ноября
Комментарии

В четверг, 5 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждали пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.

Евролига. Результаты на 5 ноября:

«Анадолу Эфес» — «Париж» — 90:95;
«Фенербахче» — «Баскония» — 84:65;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Барселона» — 90:93;
АСВЕЛ — «Бавария» — 95:99;
«Олимпия» Милан — «Валенсия» — 73:84.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских к