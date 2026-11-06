«Это ты главный? А я тогда кто?!» Игрок «Миннесоты» рассказал о перепалках с Эдвардсом

26-летний американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Айо Досунму рассказал о напряжённых противостояниях с лидером команды Энтони Эдвардсом на тренировках.

По словам баскетболиста, их дуэли регулярно сопровождаются взаимными подколами и провокациями. При этом Досунму признался, что в первые недели после перехода из «Чикаго Буллз» предпочитал наблюдать за партнёрами, однако ближе к плей-офф начал отвечать Эдвардсу в той же манере.

«Энт идёт под кольцо и кричит: «Да ты слишком мелкий!» Я возвращаюсь, забиваю бросок