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«Это ты главный? А я тогда кто?!» Игрок «Миннесоты» рассказал о перепалках с Эдвардсом

«Это ты главный? А я тогда кто?!» Игрок «Миннесоты» рассказал о перепалках с Эдвардсом
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26-летний американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Айо Досунму рассказал о напряжённых противостояниях с лидером команды Энтони Эдвардсом на тренировках.

По словам баскетболиста, их дуэли регулярно сопровождаются взаимными подколами и провокациями. При этом Досунму признался, что в первые недели после перехода из «Чикаго Буллз» предпочитал наблюдать за партнёрами, однако ближе к плей-офф начал отвечать Эдвардсу в той же манере.

«Энт идёт под кольцо и кричит: «Да ты слишком мелкий!» Я возвращаюсь, забиваю бросок