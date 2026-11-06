«Он бросил меня прямо к акулам». Досунму поделился воспоминаниями о переходе в «Миннесоту»

26-летний американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Айо Досунму рассказал, как переживал обмен из «Чикаго Буллз» в феврале 2026 года.

«У меня было ощущение, будто бог говорит мне: «Так, пора взрослеть. Я впервые бросаю тебя на глубину. Либо приспосабливайся, либо пойдёшь ко дну». И он бросил меня прямо к акулам. К огромной белой акуле, чувак. К Энтони Эдвардсу», — написал Досунму в авторской колонке для The Players' Tribune.

Напомним, «Миннесота» приобрела Досунму и Джулиана Филлипса у «Чикаго», отдав Роба Диллингема, Леонарда Милл