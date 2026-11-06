«Из-за таких игроков тренеры теряют работу». Перкинс раскритиковал Джеймса Хардена

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выступил с критикой 37-летнего американского защитника «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена.

По мнению чемпиона НБА 2008 года, поведение звёздного баскетболиста может негативно сказаться на положении главного тренера команды Кенни Аткинсона. Ранее между Харденом и специалистом произошла эмоциональная перепалка во время матча регулярного чемпионата.

«Джеймс Харден — из тех игроков, из-за которых тренер может лишиться работы», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

Конфликт между Харденом и Аткинсоном произошёл во второй четверти встречи с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшейся в ночь на 5 ноября. После потери защитника и последовавшей а