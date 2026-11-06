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Эксперт объяснил, почему считает Луку Дончича фаворитом гонки за MVP

Эксперт объяснил, почему считает Луку Дончича фаворитом гонки за MVP
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Известный американский журналист и обозреватель The Ringer Зак Лоу назвал 27-летнего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича главным претендентом на награду самому ценному игроку (MVP) НБА на данный момент.

По мнению эксперта, словенский баскетболист демонстрирует выдающуюся результативность на старте сезона-2026/2027, а соперники практически не находят способов сдерживать его в атаке.

«На данный момент он главный фаворит в борьбе за MVP. Его просто невозможно остановить, совершенно невозможно», — заявил Лоу в подкасте The Zach Lowe Show.

Журналист также обратил внимание на влияние Дончича на результаты команды. По приведённым им данным, в пересчёте на 100 владений «Лейкерс» превосходят соперников на 21 очко, когда словенец находится на площадке, и уступают 17 очков, когда он отдыхает на скамейке запасных.

В нынешнем регулярном чемпионате Дончич провёл восемь матчей, набирая в среднем 38,5 очка, делая 8,1 подбора и восемь результатив