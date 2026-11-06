Мэр Нью-Йорка ответил шуткой о налогах на два поражения «Никс» от «Филадельфии»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пошутил о налогах в ответ на напоминание о поражениях «Нью-Йорк Никс» от «Филадельфии Сиксерс» в нынешнем сезоне НБА. Обмен репликами с ведущим Джейком Тэппером произошёл в эфире телеканала CNN.

«Филадельфия» дважды обыграла «Никс» в этом сезоне», — сказал Тэппер. «Ладно, налог на второе жильё у нас всё равно будет», — ответил Мамдани.

Мамдани имел в виду налог pied-à-terre, распространяющийся на принадлежащее нерезидентам второе жильё в Нью-Йорке стоимостью свыше $ 5 млн.

По оценке городской администрации, он должен приносить $ 500 млн в год. Во второй очной встрече нынешнего регулярного чемпионата «Филадельфия» обыграла «Никс» со счётом 98:93.