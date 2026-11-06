«Всем нравится играть с ним». Керр выделил важное качество новичка Якселя Лендеборга

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему 24-летний американский форвард Яксель Лендеборг быстро освоился в команде.

«Одна из причин, по которой Яксель так хорошо вписался в команду, заключается в том, что он прекрасно понимает баскетбол. У него очень хорошие инстинкты. Он редко получает мяч и начинает его передерживать. Всем нравится играть с человеком, который делится мячом», — приводит слова Керра журналист Кензо Фуку в социальной сети X.

Напомним, Лендеборг был выбран «Голден Стэйт» под общим 11-м номером на драфте-2026. Ранее Керр называл американца самым подготовленны