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«Голден Стэйт» надеется подписать Николу Йокича летом 2027 года — инсайдер

«Голден Стэйт» надеется подписать Николу Йокича летом 2027 года — инсайдер
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Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» надеется, что 31-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич может выйти на рынок свободных агентов летом 2027 года. Об этом сообщил известный инсайдер Джейк Фишер в эфире SiriusXM NBA.

По информации журналиста, калифорнийский клуб по-прежнему считает себя привлекательным местом для ведущих баскетболистов НБА и рассчитывает получить возможность подписать новую суперзвезду.

«Голден Стэйт» — одна из тех команд, которые задаются вопросом: «А мы точно уверены, что Йокич не станет доступен следующим летом?» Они надеются, что смогут освободить место под максимальный контракт, ведь у них есть Стефен Карри. Один человек, близкий к клубу, сказал, что «Уорриорз» по-прежнему считают себя привлекательным вариантом для звёзд. Им не уда