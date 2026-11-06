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Известный журналист допустил обмен многолетнего партнёра Николы Йокича в «Денвере»

Известный журналист допустил обмен многолетнего партнёра Николы Йокича в «Денвере»
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29-летний канадский защитник «Денвер Наггетс» Джамал Мюррэй может стать неожиданным кандидатом на обмен, если команда не сумеет добиться удовлетворительных результатов в нынешнем сезоне НБА.

Такое предположение высказал известный американский журналист Зак Лоу в подкасте The Zach Lowe Show на платформе The Ringer. По мнению обозревателя, неудачное выступление «Наггетс» способно вынудить руководство клуба пойти на серьёзные изменения в составе.

«Я назвал Джамала Мюррэя, потому что, если эта команда не будет показывать хороших результатов, думаю, здесь что-то должно измениться. Я ничего не исключаю», — заявил Лоу.

Напомним, Мюррэй выступает за «Денвер» на прот