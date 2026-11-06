Игравший за «Лейкерс» баскетболист через суд добился возвращения в студенческую лигу

23-летний американский центровой Робби Авила, выступавший минувшим летом за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, получил возможность провести пятый сезон в студенческом баскетболе NCAA.

Как сообщает CBS Sports, судья окружного суда Сент-Луиса Джейсон Сенгхайзер удовлетворил ходатайство баскетболиста о предварительном судебном запрете, позволяющем ему вернуться в состав университета Сент-Луиса. Главный тренер команды Джош Шерц подтвердил, что Авила будет доступен для участия в матче с университетом Миссури, который состоится в ночь на 7 ноября.

Примечательно, что после завершения сезона-2025/