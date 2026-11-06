15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Макси объяснил, как приход Леброна Джеймса изменил игру «Филадельфии»

Тайриз Макси объяснил, как приход Леброна Джеймса изменил игру «Филадельфии»
Комментарии

26-летний американский защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, как приход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса повлиял на атмосферу внутри команды.

«Мы двигали мяч. Я посмотрел на Джоэла [Эмбиида] и сказал, что все эти разговоры об эго и о том, что мяч у нас всего один, не станут проблемой. Ведь теперь у нас есть Леброн, и благодаря ему все стали охотнее отдавать передачи. Если сам Леброн готов делиться мячом, то и остальные могут», — приводит слова Макси издание PHLY Sports.

Напомним, Джеймс присоединился к «Филадельфии» минувшим летом после восьми сезонов в составе «Лос-Анджелес Лейк