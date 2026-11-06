Тайриз Макси объяснил, как приход Леброна Джеймса изменил игру «Филадельфии»

26-летний американский защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, как приход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса повлиял на атмосферу внутри команды.

«Мы двигали мяч. Я посмотрел на Джоэла [Эмбиида] и сказал, что все эти разговоры об эго и о том, что мяч у нас всего один, не станут проблемой. Ведь теперь у нас есть Леброн, и благодаря ему все стали охотнее отдавать передачи. Если сам Леброн готов делиться мячом, то и остальные могут», — приводит слова Макси издание PHLY Sports.

Напомним, Джеймс присоединился к «Филадельфии» минувшим летом после восьми сезонов в составе «Лос-Анджелес Лейк