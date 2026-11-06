«Лейкерс» отправили сына Леброна Джеймса в фарм-клуб после пяти матчей в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил 22-летнего американского защитника Бронни Джеймса в фарм-клуб «Коачелла-Вэлли Лейкерс», выступающий в Лиге развития НБА (G-лиге). Об этом сообщила пресс-служба калифорнийской команды.

Вместе с сыном четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в фарм-клуб переведён новичок Кэмерон Карр, выбранный под общим 24-м номером на драфте-2026.

В нынешнем регулярном чемпионате Бронни принял участие в пяти матчах «Лейкерс», набирая в среднем 0,8 очка за 2,4 минуты на площадке. Суммарно защитник провёл в игре лишь 12 минут, реализовав два из трёх бросков с игры. При этом команда под руководством Джей Джей Редика успешно начала сезон, одержав семь побед в девяти встречах.

Напомним, Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте-2024. За три сезона защитник провёл 74 матча в сильнейшей баскетбольной лиге ми