«Ни о чём не жалею». Стюарт вспомнил, как пытался подраться с Леброном Джеймсом

25-летний американский центровой «Мемфис Гриззлиз» Айзейя Стюарт заявил, что не сожалеет о попытке устроить драку с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом в ноябре 2021 года. В интервью журналисту Марку Спирсу для Andscape баскетболист также вспомнил массовую потасовку с участием игроков «Шарлотт Хорнетс», произошедшую в феврале этого года.

«Я ни о чём не жалею. Считаю, что из любой ситуации можно извлечь урок. Мне всё равно, что обо мне думают окружающие. Я выхожу на площадку играть в баскетбол и делаю это в своей манере. Мне кажется, у н