Звезда НБА Джейлен Брансон сыграл детектива в популярном сериале «Закон и порядок»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон сыграл детектива Джея Мэдисона в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Баскетболист появился в пятой серии 28-го сезона под названием Forsaken, которая вышла на телеканале NBC в ночь на 6 ноября.

Фото: Кадр из сериала

В эпизоде герой Брансона встречается в ресторане с капитаном Оливией Бенсон, которую играет Маришка Харгитей. Она поздравляет Мэдисона с повышением до детектива, после чего он делится подробностями прежнего задержания. Эта информация помогает Бенсон продвинуться в расследовании.

Стоит отметить, что Брансон является поклонником сериала. По данным NBC, просмотр «Специального корпуса» входит в его привычны