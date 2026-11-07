Евролига: результаты матчей 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты на 6 ноября:

«Бешикташ» — «Жальгирис» — 67:83;

«Олимпиакос» — «Црвена Звезда» — 57:62;

«Виртус» — «Дубай» — 75:93;

«Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив — 88:67.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Действующ