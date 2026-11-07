Кристапс Порзингис объявил о приостановке карьеры из-за проблем со здоровьем

Латвийский центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что решил приостановить карьеру, чтобы сосредоточиться на своём здоровье.

«В этом сезоне я действительно с нетерпением ждал, чтобы пройти его с этой командой, но по мере набора формы моё тело отреагировало не так, как я ожидал. Я в порядке, но знаю, что для этого требуется, и я не там, где хочу быть, чтобы выступать на том уровне, которого ожидаю от себя. На данный момент я принял решение отдать приоритет своему здоровью и отойти от игры, которую люблю.

В этой ситуации хочу проявить максимальное уважение к «Голден Стэйт Уорриорз» и поработать с ними, чтобы найти разумное решение. Я благодарен своей семье и близким за то, что они всегда рядом. Большое спасибо всем вам за поддержку. Только вперёд и выше», — написал Порзингис на своей странице в социальной сети Х.