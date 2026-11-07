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«Портленд» впервые за 27 лет выиграл шесть из семи стартовых матчей регулярного чемпионата

«Портленд» впервые за 27 лет выиграл шесть из семи стартовых матчей регулярного чемпионата
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» показал лучший старт в регулярном чемпионате НБА с сезона-1999/2000. Как сообщает пресс-служба лиги в соцсети X, команда одержала шесть побед в первых семи матчах сезона-2026/2027 и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Шестую победу «Портленд» одержал в ночь на 5 ноября, обыграв на выезде «Финикс Санз» со счётом 132:119. Дэмьен Лиллард набрал 25 очков, Донован Клинган оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов, а Дени Авдия записал на свой счёт 21 очко и 12 передач. «Трэйл Блэйзерс» выиграли все пять гостевых встреч на старте чемпионата.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2026, четверг. 05:00 МСК