«Юта» сообщила о состоянии Нуркича, который ещё не сыграл ни одного матча в сезоне НБА

32-летний боснийский центровой «Юта Джаз» Юсуф Нуркич пропустит как минимум ещё две недели из-за травмы правой стопы. Как сообщила пресс-служба клуба, баскетболист прошёл повторное медицинское обследование, по итогам которого было принято решение продолжить восстановление. Следующая оценка его состояния запланирована через две недели. Точная дата возвращения игрока на площадку пока не определена.

Нуркич получил повреждение в предсезонном матче НБА с «Денвер Наггетс». Обследование выявило частичный разрыв подошвенной пластинки второго пальца правой стопы. Первоначально предполагалось, что баскетболист пропустит не менее четырёх недель. Согласно последнему заявлению «Юты», восстановление центрового продвигается, он уже начинает выполнять упражнения на площадке.

В прошлом регулярном чемпионате Нуркич принял участие в 41 матче, 36 из которых начал в стартовом составе. Босниец набирал в среднем 10,9 очка, делал 10,4 подбора