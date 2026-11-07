«Клипперс» могут выставить на обмен сразу пять баскетболистов из-за неудачного старта

«Лос-Анджелес Клипперс» может выставить на обмен сразу нескольких опытных баскетболистов перед закрытием трансферного окна НБА, сообщает ESPN.

Скауты и руководители других клубов рассматривают калифорнийскую команду в качестве потенциального продавца на рынке обменов. Причиной подобных ожиданий стал неудачный старт регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Пока слишком рано говорить об активизации переговоров по обменам, однако несколько скаутов и руководителей следят за «Клипперс» как за вероятными продавцами», — сказано в статье.

Среди возможных кандидатов на обмен выделили центрового Брука Лопеса, защитников Криса Данна и Макса Струса, а также форвардов Деррика Джонса-младшего и Руи Хатимуру. Все пятеро способны принести пользу командам, претендующим на выход в плей-офф.

После восьми матчей нынешнего сезона «Клипперс» одержали лишь одну победу при семи поражениях, разделяя худший показатель в НБА. Контракты Лопеса, Данна, Струса и Джонса истекают летом 2027 года, тогда как в соглашении Хатимуры предусмотрена опция