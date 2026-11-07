Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался о ситуации с Порзингисом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как команда воспринимает продолжительное отсутствие латвийского центрового Кристапса Порзингиса, который испытывает проблемы со здоровьем.

«С тех пор как я здесь, у нас никогда не было принято устраивать разборки и говорить: «Позор этому парню, позор тому». У нас никогда не было такой культуры. То же самое касается Порзингиса. Никто не сидит и не обвиняет его или даже не переживает из-за него. Мы уже движемся дальше с теми игроками, которые у нас есть.

Думаете, мы не понимаем, что он может нам помочь? Конечно, понимаем. Мы знаем, что это за игрок. Но я не думаю, что кто-то здесь сидит и ждёт, когда он войдёт в эту дверь. Все уже мысленно перевернули страницу. У нас принцип простой: выбыл один — его место занимает другой. Нельзя же бесконечно переживать из-за пролитого молока», — приводит слова Грина The Athletic.

Порзингис пропустил тренировочный лагерь «Голден Стэйт» и пока не провёл ни одного матча в сезоне-2026