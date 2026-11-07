Джейсон Кидд представил, как изменились бы результаты «Филадельфии» без Леброна Джеймса

Член Зала славы баскетбола и бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о влиянии 41-летнего форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса на результаты команды.

«Если бы Леброн играл за «Кливленд», у команды сейчас было бы восемь побед при одном поражении, а «Филадельфия», возможно, находилась бы где-то на отметке в 50% побед. Что Леброн даёт своей команде каждый вечер? Возможность побеждать. При этом ему не приходится тащить всё на себе, потому что он знает, что окружён звёздами. Но если бы он выступал за «Кливленд», то «Кавальерс», вероятно, были бы лучшей командой Востока», — сказал Кидд в эфире NBA Today на ESPN.

Перед очной встречей команд «Филадельфия» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции с восемью победами в девяти матчах, тогда как «Кливленд» занимает шестое место с четырьмя победами и четырьмя поражениями.