Клэй Томпсон высказался о возможном воссоединении со Стефеном Карри в «Голден Стэйт»

36-летний защитник «Майами Хит» Клэй Томпсон ответил на вопрос о возможном возвращении в «Голден Стэйт Уорриорз», с которым четырежды становился чемпионом НБА

«Немного задумывался. Я очень благодарен за поддержку, которую получаю здесь. Даже сегодня утром, когда пошёл позавтракать, встретил знакомых людей. Это было здорово. Я очень-очень благодарен болельщикам за их любовь. Это действительно вдохновляет меня продолжать», — приводит слова Томпсона NBC Sports Bay Area.

Напомним, Томпсон выступал за «Голден Стэйт» с 2011 по 2024 год, завоевав четыре чемпионских титула. Летом 2024-го защитник перешёл в «Даллас Маверикс», а перед сезоном-2026/2027 после выкупа контракта присоединился к «Майами», подписав двухлетнее соглашение.