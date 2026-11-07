Ещё один бывший игрок НБА готов признать вину в рамках расследования незаконных ставок

37-летний бывший игрок НБА Эд Дэвис намерен признать вину по делу о незаконных ставках на спортивные события. Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов со ссылкой на судебные документы.

Ранее американец не признавал себя виновным по четырём пунктам обвинения, однако теперь планирует изменить свою позицию. Соответствующее ходатайство передано федеральному судье.

По версии следствия, Дэвис участвовал в схеме вместе с бывшим защитником «Милуоки Бакс» Маликом Бизли, который намеренно изменял свои статистические показатели в отдельных матчах сезона-2023/2024. Прокуратура утверждает, что Дэвис передавал сообщникам информацию о планируемых действиях баскетболиста, позволяя им делать ставки на его индивидуальные показатели. В материалах дела фигурируют четыре встречи «Милуоки», а общая сумма подозрительных ставок исчисляется сотнями тысяч долларов.

Дэвис может стать четвёртым действующим или бывшим игроком НБА, призна