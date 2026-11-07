Клуб НБА «Майами Хит» представил форму в стиле GTA 6

Клуб НБА «Майами Хит» представил специальную игровую форму, созданную совместно с компанией Nike, брендом Cactus Jack рэпера Трэвиса Скотта и разработчиками видеоигры Grand Theft Auto 6. Комплект посвящён вымышленному городу Вайс-Сити, который стал местом действия новой части популярной игровой серии.

Фото: Пресс-служба «Майами Хит»

Фото: Пресс-служба «Майами Хит»

Для баскетболистов подготовили чёрную форму с розово-белой отделкой, надписью HEAT и перевёрнутым логотипом Nike. Отдельная версия для болельщиков получила надпись Vice City и эмблему GTA 6. Обе разновидности украшены символикой Cactus Jack. Ограниченную партию формы для болельщиков выпустят 18 н