Лука Дончич превзошёл Майкла Джордана по результативности на старте сезона НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич набрал 308 очков за первые восемь личных матчей регулярного чемпионата НБА — 2026/2027, в среднем — 38,5 за игру. Как следует из статистической графики, показанной во время трансляции Prime Video, более результативно такой отрезок на старте сезона проводил только Уилт Чемберлен.

Фото: Кадр из трансляции

Чемберлену принадлежат три лучших результата: 52,3 очка в среднем за первые восемь встреч сезона-1962/1963, 50 — в сезоне-1961/1962 и 39,6 — в сезоне-1959/1960. Дончич