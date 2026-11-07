«Да он тупой, вот и всё». Чемпион НБА жёстко высказался о Яннисе Адетокунбо

Бывший защитник НБА, чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг резко раскритиковал греческого форварда «Майами Хит» Янниса Адетокунбо.

«Да он тупой, вот и всё. У него вместо мозгов — греческий гирос. Всё, чему он научился, — бежать с мячом через всю площадку. Этот придурок вообще не изменился. Я так и не увидел у него броска с дистанции. Он носится через всю площадку с самого прихода в лигу», — заявил Янг в шоу Gil's Arena.

Напомним, Адетокунбо выступает в НБА с 2013 года. За это время он дважды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и в 2021 году привёл «Милуоки Бакс» к чемпионству. Летом 2026 года грек перешёл в «Майами».

Более того, к моменту обмена баскетболист реализовал 557 трёхочковых бросков из 1953 попыток за карьеру (28,5%). В нынешнем сезоне Яннис набирает в среднем 27,3 очка, делает 12,7 подбора и 5,6 результативной передачи.