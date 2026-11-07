Единая лига: результаты матчей 7 ноября

В субботу, 7 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 7 ноября:

«Енисей» — «Динамо» Владивосток — 97:111.

«Уралмаш» — МБА — 101:85.

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 106:84.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.