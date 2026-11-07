«Обменять Таунса сейчас было бы безумием». Инсайдер оценил ситуацию в «Нью-Йорке»

Журналист Heavy Шон Девени высказался о будущем 30-летнего американского центрового «Нью-Йорк Никс» Карла-Энтони Таунса в НБА. В своём материале обозреватель рассмотрел ситуацию с контрактом баскетболиста.

«Обменять Таунса прямо сейчас было бы безумием со стороны «Никс». Впрочем, не меньшим безумием было бы так и не договориться о продлении контракта до начала сезона. Поэтому нельзя исключать обмен, если станет понятно, что Таунс всерьёз рассматривает возможность ухода летом 2027 года. «Никс» уже допустили такой вариант, и у него найдутся претенденты, если до 30 июня ничего не изменится», — написал Девени.

Напомним, Таунс выступает за «Нью-Йорк» с 2024 года. В его действующем контракте предусмотрена опция игрока на сезон-2027/2028 стоимостью около $ 61,1 млн. Если центровой откажется от неё и не подпишет новое соглашение, летом 2027 года он сможет стать свободным агентом.

В октябре «Никс» объявили о приостановке переговоров по продлению контрактов с несколькими баскетболистами, включая Таунса. В нынешнем сезоне американец заработает около $ 57,1 млн.