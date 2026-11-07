У дома Леброна Джеймса задержали мужчину, который утверждал, что является его сыном

В Лос-Анджелесе задержали мужчину по подозрению в преследовании 41-летнего американского баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, неизвестный появился на территории дома четырёхкратного чемпиона НБА и утверждал, что является его сыном.

По информации издания, сотрудники службы безопасности заметили постороннего человека на камерах видеонаблюдения около 21:00 6 ноября по местному времени. Охрана вызвала полицию, после чего прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в преследовании. Предположительно, во время общения с полицейскими он заявил, что считает себя сыном Джеймса. При этом непосредственно в жилое здание задержанный не проник.

Самого Джеймса в момент происшествия дома не было. Баскетболист находился в Кливленде, где «Филадельфия» проводила матч регулярного чемпионата НБА с «Кавальерс» (95:119). Присутствовал ли кто-либо из членов семьи спортсмена в доме, неизвестно. Личность задержанного и другие обстоятельства происшествия пока не раскрываются.