Антон Юдин прокомментировал победу «Уралмаша» над МБА в матче Единой лиги

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин оценил игру команды после домашней победы над МБА со счётом 101:85 (25:17, 25:24, 26:28, 25:16) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хотел бы поздравить свою команду с победой. Да, возможно, не всё удавалось по ходу матча и не всё получилось так, как хотелось бы, но в нападении сегодня мы показали очень хороший баскетбол. В защите допустили много ошибок, в какие-то моменты теряли концентрацию, но в ит