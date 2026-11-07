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Антон Юдин прокомментировал победу «Уралмаша» над МБА в матче Единой лиги

Антон Юдин прокомментировал победу «Уралмаша» над МБА в матче Единой лиги
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин оценил игру команды после домашней победы над МБА со счётом 101:85 (25:17, 25:24, 26:28, 25:16) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2026, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
101 : 85
МБА
Москва
Уралмаш: Эфиани - 31, Клемонс - 15, Герасимов - 11, Эллис - 10, Попов - 6, Даглас - 5, Карданахишвили - 5, Тасич - 4, Вольхин - 4, Абрамов - 4, Кривых - 3, М. Кулагин - 3
МБА: Савков - 24, Певнев - 12, Огарков - 9, Хвостов - 8, Карпенко - 8, Хоменко - 6, Платунов - 6, Сонько - 5, Чернышев - 2, Пивцайкин - 2, Малинин - 2, Балашов - 1

«В первую очередь хотел бы поздравить свою команду с победой. Да, возможно, не всё удавалось по ходу матча и не всё получилось так, как хотелось бы, но в нападении сегодня мы показали очень хороший баскетбол. В защите допустили много ошибок, в какие-то моменты теряли концентрацию, но в ит