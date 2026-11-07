Форвард и новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг сделал матери Иссель Рапосо подарок — приобрёл для неё новый дом. Баскетболист показал ей жильё в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Увидев подарок, женщина не смогла сдержать слёз.

Баскетболист неоднократно рассказывал, насколько важную роль в его жизни сыграла мать. В 2019 году, когда Лендеборг переживал смерть дедушки, испытывал проблемы с учёбой и собирался бросить баскетбол, именно Рапосо убедила его продолжить карь