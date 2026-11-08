Сотрудник «Лейкерс» потребовал у игрока «Портленда» вернуть мяч для памятного подарка

Сотрудник «Лос-Анджелес Лейкерс» потребовал вернуть игровой мяч у центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Роберта Уильямса после матча регулярного чемпионата НБА, состоявшегося 7 ноября. Об инциденте сообщил журналист The Athletic Джейсон Куик.

После финальной сирены Уильямс подобрал мяч, отскочивший за пределы площадки после дальнего броска, чтобы передать его одноклубнику Джру Холидэю на память о достижении. Однако центрового остановил сотрудник «Лейкерс», который заявил, что мяч необходимо вернуть НБА. В итоге баскетболист выполнил требование. «Нужно было проявить к нему уважение. Он настоящий ветеран», — сказал Уильямс, объясняя свой поступок.

В четвёртой четверти Холидэй реализовал трёхочковый бросок и обошёл Стива Нэша в историческом списке лучших снайперов НБА. За карьеру канадец набрал 17 387 очков, тогда как