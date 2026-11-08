Американский журналист оценил шансы на объединение Николы Йокича и Стефена Карри

Обозреватель The San Francisco Standard Тим Каваками обсудил возможное усиление состава «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА. Журналист затронул перспективы команды на рынке свободных агентов летом 2027 года.

«В «Денвере» есть один игрок… Что я знаю? Ничего, но в «Денвере» есть один игрок. Я продолжаю на это намекать, хотя никаких сведений у меня нет. Сейчас там выступает баскетболист, который, похоже, не слишком доволен своим положением. Было бы здорово увидеть его рядом со Стефеном Карри. Даже если вероятность составляет всего 2%, не стоит упускать такой шанс», — заявил Каваками в эфире радиостанции 95.7 The Game.

Ранее, в сентябре, журналист включил 31-летнего сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в список потенциальных целей «Голден Стэйт». Трёхкратный обладатель награды MVP регулярного чемпионата НБА имеет опцию игрока на сезон-2027/2028 стоимостью $ 62,8 млн.

При этом сам Йокич заявлял о намерении подписать новое соглашение с «Денвером» следующим летом и провести остаток карьеры в клубе. Официальных сведений о перег