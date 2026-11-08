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Лука Дончич вошёл в топ-10 в истории НБА по количеству матчей с 50 и более очками

Лука Дончич вошёл в топ-10 в истории НБА по количеству матчей с 50 и более очками
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сравнялся с легендарным Алленом Айверсоном по количеству матчей с 50 и более набранными очками в регулярных чемпионатах НБА. По информации StatMuse в соцсети X, оба баскетболиста провели по 11 таких встреч и теперь делят 10-е место в истории лиги.

Дончич достиг этого показателя в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», состоявшемся вчера, 7 ноября. Словенец набрал 53 очка, реализовав 17 из 33 бросков с игры, включая 5 из 15 трёхочковых.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2026, суббота. 06:00 МСК