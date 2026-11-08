Лука Дончич возглавляет сразу три статистических рейтинга НБА на старте сезона

27-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич лидирует сразу по трём статистическим показателям в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027. После девяти проведённых матчей на его счету 361 очко и 52 реализованных трёхочковых броска. Кроме того, словенец занимает первое место в лиге по средней результативности — 40,1 очка за встречу.

По общему количеству набранных очков ближайшими преследователями Дончича являются Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер» и Тайриз Макси из «Филадельфии Сиксерс», набравшие по 269 очков. По числу точных трёхочковых второе место занимает Никил Александер-Уокер из «Атланты Хоукс» с 41 попаданием. Сам Дончич реализовал 52 из 124 бросков из-за дуги, продемонстрировав точность 41,9%.

Помимо результативности, словенский защитник набирает в среднем 7,8 подбора и 7,7 результативной передачи. В по