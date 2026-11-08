Виктор Вембаньяма вошёл в историю НБА, повторив достижение двух легендарных центровых

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось набрать не менее 250 очков, сделать 100 подборов и 35 блок-шотов за первые девять матчей одного регулярного чемпионата. Достижение учитывается с сезона-1973/1974, когда лига начала официально фиксировать блок-шоты.

По итогам девяти встреч сезона-2026/2027 Вембаньяма набрал 262 очка, сделал 113 подборов и 38 блок-шотов. Его средние показатели составляют 29,1 очка, 12,6 подбора и 4,2 блок-шота за игру. Ранее подобного сочетания статистических показателей на старте сезона добивались только два представителя Зала славы баскетбола — Карим Абдул-Джаббар и Шакил О'Нил. В восьмой встрече нынешнего чемпионата француз набрал 52 очка, сделал 24 подбора и восемь блок-шотов в матче с «Даллас Маверикс».

Девятый матч Вембаньяма провёл вчера, 7 ноября, с «Сакраменто Кингз». Центровой записал на свой счёт 30 очков, 14 подборов