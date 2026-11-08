Виктор Вембаньяма рассказал, насколько важна для него награда MVP в нынешнем сезоне НБА

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о борьбе за награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА.

«Конечно, я всегда об этом думаю, но сейчас это не моя главная забота», — сказал Вембаньяма после встречи с «Сакраменто Кингз».

В матче с «Кингз» француз набрал 30 очков, сделал 14 подборов, две результативные передачи и два блок-шота за 26 минут на площадке. В предыдущей встрече с «Даллас Маверикс» Вембаньяма установил личные рекорды по очкам (52) и подборам (24), добавив восемь блок-шотов.