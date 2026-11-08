Легенда НБА Кармело Энтони примерил форму клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз»
42-летний американский баскетболист, член Зала славы Кармело Энтони сфотографировался в форме клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз». Снимки с 10-кратным участником Матча звёзд НБА появились в официальных социальных сетях хоккейной команды.
Фото: Пресс-служба «Баффало Сэйбрз»
Фото: Пресс-служба «Баффало Сэйбрз»
На опубликованных фотографиях Энтони позирует в чёрной форме «Баффало» с красными и белыми элементами. На спине свитера размещены фамилия баскетболиста и номер 15, под которым он ранее выступал за университет Сиракьюс и «Денвер Наггетс».
«Продолжай поддерживать нас, Кармело Энтони», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Энтони провёл 19 сезонов в НБА, набрав за карьеру 28 289 очков. В 2003 году американец стал чемпионом Национально