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В раздевалке «Голден Стэйт» убрали вещи и именную табличку Кристапса Порзингиса

В раздевалке «Голден Стэйт» убрали вещи и именную табличку Кристапса Порзингиса
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В раздевалке «Голден Стэйт Уорриорз» убрали именную табличку и личные вещи 31-летнего латвийского центрового Кристапса Порзингиса. Об этом сообщил журналист Кензо Фукуда в социальной сети X. Место, ранее закреплённое за баскетболистом, теперь пустует.

«Мы, конечно, желаем ему всего хорошего и надеемся, что у него всё будет в порядке. Он принял своё решение, и больше, по сути, сказать нечего», — заявил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, комментируя недавнее заявление Порзингиса.

Напомним, 6 ноября Порзингис объявил о решении приостановить выступления, чтобы сосредоточиться на своём здоровье. Латвиец не уточнил характер проблемы и не назвал возможные сроки возвращения на площадку.

Более того, 21 октября «Голден Стэйт» сообщил, что не ожидает появления центрового в расположении команды в ближайшее время. Порзингис пропустил предсезонную подготовку и пока не провёл ни одного матча в текущем регулярном чемпионате НБА.

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