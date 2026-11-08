Лука Дончич установил личный рекорд по дальности точного броска в НБА — почти 19 метров

27-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич установил личный рекорд по дальности результативного броска в НБА.

Во встрече регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» баскетболист поразил кольцо с расстояния 61,98 фута (18,89 м). Как сообщает пресс-служба НБА, это самый дальний точный бросок за всю карьеру словенца.

Эпизод произошёл на последней секунде второй четверти. После подбора Уокера Кесслера Дончич получил мяч на своей половине площадки, сделал несколько шагов и отправил его в корзину с отскоком от щита одновременно с сиреной. Попадание позволило «Лейкерс» сократить отставание перед большим перерывом до семи очков — 53:60. Примечательно, что команда из Лос-Анджелеса начинала встречу с 15 подряд промахов из-за трёхочковой дуги.

Всего в матче Дончич набрал 53 очка, сделал пять подборов и пять результативных передач. Словенец реализовал 17 из 33 бросков с игры, включая пять трёхочковых. Для него эта встреча стала 11-й в карьере с 50 и более набранными очками. «Лейкерс» одержали победу со