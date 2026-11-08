«Дэвис хочет вернуться в «Лейкерс». Журналист ESPN пересказал услышанный разговор

Ведущий ESPN Los Angeles Скотт Каплан рассказал о возможном возвращении 33-летнего американского центрового «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс». Тему журналист обсудил с обозревателем ESPN Брайаном Уиндхорстом в эфире программы Sedano & Kap.

«Они даже не понимают, что я их слушаю и слышу, о чём они говорят. Один из них сказал: «Я слышал, что Энтони Дэвис хочет вернуться в «Лейкерс». Думаю, эти журналисты были аккредитованы и знают, о чём говорят», — рассказал Каплан.

«Очень маловероятно. У «Лейкерс» просто недостаточно ценных активов для приобретения звёздного игрока. Они уже обменяли большую часть своих драфт-пиков», — ответил Уиндхорст.

Ранее журналист Heavy Шон Девени написал: «Если он захочет покинуть «Вашингтон» — а признаки этого по-прежнему есть, — то может вынудить клуб изменить позицию перед дедлай