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Никола Йокич показывает худшую точность трёхочковых за карьеру на старте сезона НБА

Никола Йокич показывает худшую точность трёхочковых за карьеру на старте сезона НБА
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31-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич демонстрирует худшую за карьеру точность трёхочковых бросков в регулярном чемпионате НБА. После восьми матчей сезона-2026/2027 баскетболист реализовал 8 из 35 попыток из-за дуги, что составляет 22,9%.

До нынешнего чемпионата худший показатель Йокича по итогам полного сезона составлял 30,7%. Такая точность была зафиксирована в сезоне-2018/2019. В прошлом регулярном чемпионате серб реализовывал 38% трёхочковых бросков, а в сезоне-2024/2025 установил личный рекорд — 41,7%.

В последнем матче с «Индианой Пэйсерс», состоявшемся сегодня, 8 ноября, Йокич реализовал один из трёх бросков из-за дуги. Всего серб набрал 19 очков, сделал 13 подборов и восемь результативных передач. «Денвер» одержал победу со счётом 114:102, улучшив свой результат до пяти побед при трёх поражениях.