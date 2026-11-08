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Российский центровой Голдин установил личный рекорд в фарм-клубе НБА

Российский центровой Голдин установил личный рекорд в фарм-клубе НБА
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Российский баскетболист Владислав Голдин, имеющий двусторонний контракт с клубом НБА «Майами Хит», установил личный рекорд результативности за команду из Лиги развития НБА (G-лиги) «Су-Фолс Скайфорс».

«Скайфорс» в своём матче G-лиги обыграли «Гранд-Рапидс» со счётом 130:116. Голдин выдал дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. По результативности это лучшая игра Владислава в составе фарм-клуба НБА. К этим цифрам он добавил три передачи и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» россиянина оказался лучшим в команде — «+24».

На данный момент Голдин не провёл ни одного матча за «Майами» в сезоне-2026/2027.

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