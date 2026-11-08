Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 80:68 в пользу армейцев.

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Их было очень много, и они по-настоящему гнали нас в этой встрече. Это очень важная победа для нас, потому что «Зенит» – хорошая команда, они здорово добавили с тех пор, как приобрели Ховарда. Поэтому победа чувствуется особенно важной. Ч