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Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 80:68 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 68
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Кливленд - 9, Ухов - 9, Уэйр - 7, Курбанов - 7, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Руженцев, Ганькевич, Антонов, Зайцев
Зенит: Ховард - 17, Ирэбу - 13, Пойтресс - 9, Ледлум - 6, Евстафьев - 6, Чикишев - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Роберсон - 3, Мартюк - 2, Жбанов - 1, Мэйсон

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Их было очень много, и они по-настоящему гнали нас в этой встрече. Это очень важная победа для нас, потому что «Зенит» – хорошая команда, они здорово добавили с тех пор, как приобрели Ховарда. Поэтому победа чувствуется особенно важной. Ч