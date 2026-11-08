«Они по-прежнему лучшие в мире». Никола Йокич — о сборной США по баскетболу

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе колорадского клуба «Денвер Наггетс», выразил уверенность в том, что сборная США по баскетболу всё ещё является доминирующей среди всех прочих.

«Не думаю, что у сборной США не будет отличной команды. Я считаю, они по-прежнему лучшие, и мы это увидим», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

Никола к настоящему моменту принял участие в восьми матчах в регулярном чемпионате НБА. В среднем за игру сербский центровой набирает 22,9 очка, делает 10,1 подбора, отдаёт 9,1 передачи, а также совершает 1,4 блок-шота и 2,0 перехвата.